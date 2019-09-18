Иран и Белоруссия сделали акцент на развитии сотрудничества в сфере сельского хозяйства

В ходе встречи посол Ирана рассказал о возможностях Ирана в области сельского хозяйства. "Учитывая очень хорошие возможности Ирана в области сельского хозяйства, государственный и частный секторы готовы удовлетворить потребности белорусского рынка в области фруктов, цитрусовых, рыболовства, орехов и овощей", - отметил он.

Говоря об осуществлении Соглашения о преференциальной торговле Ирана и Евразийского экономического союза с ноября этого года, Овейси указал, что фактическое снижение и устранение экспортного тарифа на значительную часть иранской сельскохозяйственной продукции является хорошей возможностью для удовлетворения потребностей старны в этой области.

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