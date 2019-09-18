18 сент. 2019 г., 14:07
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News Code: 83480878
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Иран и Азербайджан обсудили вопрос по Каспийскому морю

Иран и Азербайджан обсудили вопрос по Каспийскому морю

Баку, 18 сентября, ИРНА - Во вторник в Баку прошли двусторонние консультации между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой по вопросам Каспийского моря.

На консультациях азербайджанскую сторону представлял заместитель министра, специальный представитель Президента Азербайджана по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов, иранскую сторону — начальник Главного управления МИД, спецпредставитель Ирана по вопросам Каспийского моря Рза Назар Ахари.

Стороны вначале обсудили вопрос учреждения Секретариата Рамочной конвенции по охране окружающей среды Каспийского моря. Была отмечена важность деятельности Секретариата с точки зрения эффективности Конвенции.

В рамках консультаций был проведен обмен мнениями касательно даты следующего заседания Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря, а также вопросов, которые войдут в повестку дня заседания.

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