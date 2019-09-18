Тегеран предупредил Вашингтон

Опровергнув утверждения президента и госсекретаря США Дональда Трампа и Майка Помпео, Иран в своем послании отрицает причастность к атаке на НПЗ в Саудовской Аравии

Также отмечается, что в документе также содержится предупреждение о готовности Ирана ответить на любые шаги, направленные против него.

Послание Ирана в понедельник официально было передано швейцарской дипмиссии, которая представляет интересы США в Иране.

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