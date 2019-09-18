18 сент. 2019 г., 13:47
Journalist ID: 2390
News Code: 83480835
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Тегеран предупредил Вашингтон

Тегеран предупредил Вашингтон

Тегеран, 18 сентября, ИРНА – Иран в ноте, которая была передана Вашингтону через швейцарскую дипмиссию в Иране, предупредил США об утверждениях американских лиц в связи с причастностью Тегерана к атаке на объектах национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Опровергнув утверждения президента и госсекретаря США Дональда Трампа и Майка Помпео, Иран в своем послании отрицает причастность к атаке на НПЗ в Саудовской Аравии
Также отмечается, что в документе также содержится предупреждение о готовности Ирана ответить на любые шаги, направленные против него.
Послание Ирана в понедельник официально было передано швейцарской дипмиссии, которая представляет интересы США в Иране.

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