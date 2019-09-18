18 сент. 2019 г., 13:15
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В Нур-Султане открылся ирано-казахстанский центр экономических исследований

В Нур-Султане открылся ирано-казахстанский центр экономических исследований

Тегеран, 18 сентября, ИРНА – Ирано-казахстанский центр экономических исследований во вторник открылся в Нур-Султане в ходе поездки министра информационных и телекоммуникационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари Джахроми в Казахстан.

Как сообщает пресс-служба министерства информационных и телекоммуникационных технологий Ирана, состоялось торжественное открытие ирано-казахстанского центра экономических исследований имени Абу-Райхана Бируни на экономическом факультете Евразийского национального университета.
Центр создан Евразийским национальным университетом совместно с Университетом Алламе Табатабаи на основании подписанного в 2016 году Меморандума о сотрудничестве.
Ирано-Казахстанский центр экономических исследований имени Абу-Райхана Бируни призван содействовать развитию взаимопонимания между двумя государствами, а также реализации сотрудничества в направлении экономических исследований.
Основными задачами Центра является установление прямого и взаимовыгодного сотрудничества в области образования, науки и культуры; повышение эффективности учебной, методологической и научно-исследовательской работы; проведение исследований на национальном и международном уровнях; организация и координация научных работ по политическим, стратегическим, социальным, экономическим, образовательным и культурным аспектам.
В церемонии открытия центра приняли участие ректор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Ерлан Сыдыков, ректор университета Алламе Табатабаи Хуссейн Салими, чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Республике Казахстан Маджид Самадзаде Сабер.
Азари Джахроми находится с визитом в Казахстане для участия в заседании Координационного совета государств-участников СНГ по информатизации при РСС.

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