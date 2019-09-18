В Нур-Султане открылся ирано-казахстанский центр экономических исследований

Как сообщает пресс-служба министерства информационных и телекоммуникационных технологий Ирана, состоялось торжественное открытие ирано-казахстанского центра экономических исследований имени Абу-Райхана Бируни на экономическом факультете Евразийского национального университета.

Центр создан Евразийским национальным университетом совместно с Университетом Алламе Табатабаи на основании подписанного в 2016 году Меморандума о сотрудничестве.

Ирано-Казахстанский центр экономических исследований имени Абу-Райхана Бируни призван содействовать развитию взаимопонимания между двумя государствами, а также реализации сотрудничества в направлении экономических исследований.

Основными задачами Центра является установление прямого и взаимовыгодного сотрудничества в области образования, науки и культуры; повышение эффективности учебной, методологической и научно-исследовательской работы; проведение исследований на национальном и международном уровнях; организация и координация научных работ по политическим, стратегическим, социальным, экономическим, образовательным и культурным аспектам.

В церемонии открытия центра приняли участие ректор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Ерлан Сыдыков, ректор университета Алламе Табатабаи Хуссейн Салими, чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Республике Казахстан Маджид Самадзаде Сабер.

Азари Джахроми находится с визитом в Казахстане для участия в заседании Координационного совета государств-участников СНГ по информатизации при РСС.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392