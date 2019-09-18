В Нур-Султане открылся ирано-казахстанский центр экономических исследований

Как сообщает пресс-служба министерства информационных и телекоммуникационных технологий Ирана, состоялось торжественное открытие ирано-казахстанского центра экономических исследований имени Абу-Райхана Бируни на экономическом факультете Евразийского национального университета.
Центр создан Евразийским национальным университетом совместно с Университетом Алламе Табатабаи на основании подписанного в 2016 году Меморандума о сотрудничестве.
Ирано-Казахстанский центр экономических исследований имени Абу-Райхана Бируни призван содействовать развитию взаимопонимания между двумя государствами, а также реализации сотрудничества в направлении экономических исследований.
Основными задачами Центра является установление прямого и взаимовыгодного сотрудничества в области образования, науки и культуры; повышение эффективности учебной, методологической и научно-исследовательской работы; проведение исследований на национальном и международном уровнях; организация и координация научных работ по политическим, стратегическим, социальным, экономическим, образовательным и культурным аспектам.
В церемонии открытия центра приняли участие ректор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Ерлан Сыдыков, ректор университета Алламе Табатабаи Хуссейн Салими, чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Республике Казахстан Маджид Самадзаде Сабер.
Азари Джахроми находится с визитом в Казахстане для участия в заседании Координационного совета государств-участников СНГ по информатизации при РСС.
Тегеран, 18 сентября, ИРНА – Ирано-казахстанский центр экономических исследований во вторник открылся в Нур-Султане в ходе поездки министра информационных и телекоммуникационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари Джахроми в Казахстан.
Как сообщает пресс-служба министерства информационных и телекоммуникационных технологий Ирана, состоялось торжественное открытие ирано-казахстанского центра экономических исследований имени Абу-Райхана Бируни на экономическом факультете Евразийского национального университета.
-
Бельгия присоединилась к механизму INSTEX для торговли с Ираном
Тегеран, 18 сентября. ИРНА — Парламент Бельгии принял проект о присоединении страны к INSTEX…
-
Зариф призвал США вернуться за стол переговоров
Тегеран, 18 сентября. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал США сесть за стол…
-
Отдых иранских семей у мавзолея Баба Тахера Орьяна
Баба Тахер Орьян — один из ранних представителей персидской поэзии, мистик. Большая часть его…
-
Встреча сборных Ирана и Китая на чемпионате Азии 2019-09-18
Волейболисты сборной Ирана победили команду Китая в матче второго тура Чемпионата Азии со счетом…
-
Иран и Белоруссия сделали акцент на развитии сотрудничества в сфере сельского хозяйства
Тегеран, 18 сентября, ИРНА — Пути расширения и развития ирано-белорусского сотрудничества в…
-
Иран и Азербайджан обсудили вопрос по Каспийскому морю
Баку, 18 сентября, ИРНА - Во вторник в Баку прошли двусторонние консультации между Исламской…
-
Тегеран предупредил Вашингтон
Тегеран, 18 сентября, ИРНА – Иран в ноте, которая была передана Вашингтону через швейцарскую…
-
Крепость Хисар в Иране
Крепость Хисар расположена вблизи холма Хисар на юге иранского города Дамган в провинции Семнан.…
-
В Нур-Султане открылся ирано-казахстанский центр экономических исследований
Тегеран, 18 сентября, ИРНА – Ирано-казахстанский центр экономических исследований во вторник…
-
Иранская свободная зона Аракс стала членом Всемирной туристической организации
Тебриз, 18 сентября, ИРНА – Наряду с очередным заседанием генассамблеи Всемирной туристической…
Your Comment