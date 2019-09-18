Иранская свободная зона Аракс стала членом Всемирной туристической организации

Свободная зона Аракс с многими историческими и природными достопримечательностями расположена на северо-западе Ирана, граничащая с Арменией, Азербайджаном и Нахичеванской Автономной Республикой.

Монастырь Святого Степаноса, монастырь Чупан, берега на реке Аракс, исторические мосты и гостиница Аббаси и прекрасная природа также включены в список достопримечательностей свободной зоны Аракс.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392