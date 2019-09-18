18 сент. 2019 г., 12:57
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News Code: 83480716
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Иранская свободная зона Аракс стала членом Всемирной туристической организации

Иранская свободная зона Аракс стала членом Всемирной туристической организации

Тебриз, 18 сентября, ИРНА – Наряду с очередным заседанием генассамблеи Всемирной туристической организации (UNWTO) свободная зона Аракс станет членом этой организации. Об этом сообщил гендиректор Организации свободной зоны Аракс Мохсен Нариман.

Свободная зона Аракс с многими историческими и природными достопримечательностями расположена на северо-западе Ирана, граничащая с Арменией, Азербайджаном и Нахичеванской Автономной Республикой.
Монастырь Святого Степаноса, монастырь Чупан, берега на реке Аракс, исторические мосты и гостиница Аббаси и прекрасная природа также включены в список достопримечательностей свободной зоны Аракс.

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