Рухани сообщил о начале банковских отношений между Ираном и Россией

Выступая на заседании кабинета министров, Рухани выразил удовлетворение проведением банковских связей Ирана с рядом стран без SWIFT. "Серьезная борьба с долларом уже начинается в мире", добавил он.

"Когда-то западные (государства – ред.) думали, что банк и банковские отношения значит SWIFT, и если они лишили страну этого, тогда банковские связи и услуги вполне будут уничтожены", заявил иранский президент.

Он также сообщил о начале торговых связей с Турцией, Россией и Ираком на основе национальный валют, отметив, что настоящая борьба с долларом приведет к ослаблению и потере господства США на денежные рынки и банковскую систему мира.

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