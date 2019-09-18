18 сент. 2019 г., 12:37
Journalist ID: 2390
News Code: 83480647
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Рухани сообщил о начале банковских отношений между Ираном и Россией

Рухани сообщил о начале банковских отношений между Ираном и Россией

Тегеран, 18 сентября, ИРНА – "Мы достигли альтернативы проведения платежей через SWIFT, и можем установить банковские отношения с Россией и странами ЕАЭС и региона в дальнейшем через новый метод", заявил в среду президент Ирана Хасан Рухани.

Выступая на заседании кабинета министров, Рухани выразил удовлетворение проведением банковских связей Ирана с рядом стран без SWIFT. "Серьезная борьба с долларом уже начинается в мире", добавил он.
"Когда-то западные (государства – ред.) думали, что банк и банковские отношения значит SWIFT, и если они лишили страну этого, тогда банковские связи и услуги вполне будут уничтожены", заявил иранский президент.
Он также сообщил о начале торговых связей с Турцией, Россией и Ираком на основе национальный валют, отметив, что настоящая борьба с долларом приведет к ослаблению и потере господства США на денежные рынки и банковскую систему мира.

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