Тегеран, 18 сентября, ИРНА — Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, заявив, что американцы не могут достичь своих целей путем политики максимального давления, подчеркнул, что невозможно вести переговоры в условиях максимального давлениям, и страна стремится к переговорам, любое давление на Иран должно быть прекращено.
-
Рухани: если США стремятся к переговорам, они должны прекратить давление на Иран
Тегеран, 18 сентября, ИРНА — Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, заявив, что…
-
В Тегеране в башне Азади пройдут художественные программы
Тегеран, 18 сентября, ИРНА – В течение Недели Священной Обороны в Тегеране, Иран, в башне Азади…
-
Гендиректор ИРНА: западные СМИ не публикуют факты об Иране
Тегеране, 18 сентября, ИРНА - Западные СМИ, особенно США, где преобладают политические предрассудки,…
-
Иран стал победителем шахматного турнира в Шанхае
Тегеран, 18 сентября, ИРНА – Сборная Ирана стала победителем шахматного турнира в китайском…
-
Зариф назвал прекращение войны единственным решением кризиса в Йемене
Тегеран, 18 сентября, ИРНА – Указав на военные преступления агрессоров в Йемене при поддержке…
-
Иран входит в пятерку стран, использующих БПЛА для управления автомобильных дорог
Тегеран, 18 сентября, ИРНА - В настоящее время, основываясь на мировой статистике, Иран является…
-
Иран и Франция обсудили развитие ядерного сотрудничества
Лондон, 18 сентября, ИРНА - Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи и генеральны…
-
Сборная Ирана по волейболу одержала победу над Китаем на чемпионате Азии
Тегеран, 17 сентября. ИРНА — Волейболисты сборной Ирана победили команду Китая в матче второго…
-
Россия обеспокоена развитием напряженности на Ближнем Востоке
.Москва, 17 сентября. ИРНА - После атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии ситуация…
-
Выставка канцтоваров в иранском Махабаде
Накануне нового учебного года выставка канцтоваров открылась в иранском Махабаде.
Your Comment