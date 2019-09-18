Рухани: если США стремятся к переговорам, они должны прекратить давление на Иран

Тегеран, 18 сентября, ИРНА — Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, заявив, что американцы не могут достичь своих целей путем политики максимального давления, подчеркнул, что невозможно вести переговоры в условиях максимального давлениям, и страна стремится к переговорам, любое давление на Иран должно быть прекращено.