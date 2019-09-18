Гендиректор ИРНА: западные СМИ не публикуют факты об Иране

Об этом он заявил на встрече с послом Италии в Иране Джузеппе Перроне.

Указав на социальную и культурную среду, состояние жизни людей, в том числе женщин, экономические и туристические возможности Ирана, генеральный директор ИРНА заявил, что "Итальянские и иранские СМИ, в частности официальные информационные агентства двух стран, должны способствовать взаимному знакомству иранского и итальянского народов и их потенциалов в целях углубления политических и экономических отношений, а также культурного, научного, академического, медийного и туристического сотрудничества между Тегераном и Римом".

Посол Италии также в свою очередь отметил, что реалии в Иране отличаются от того, что он слышал.

"Мой первый визит в Иран был во время отпуска в 2005 году, и то, что я увидел, сильно отличалось от того, что до того читал и слышал, а когда я начал свою карьеру в качестве посла, я заметил эти различия", указал он.

"После китайцев иранские студенты составляют наибольшее количество иностранных студентов в Италии", заявил посол, имея в виду тесные связи между двумя странами.

Он высоко оценил иранский народ как образованную нацию и выразил надежду, что народы мира, в том числе итальянцы, познакомятся с реалиями в Иране.

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