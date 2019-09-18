Иран стал победителем шахматного турнира в Шанхае

Иранская команда во вторник обыграла Китай, Пакистан и Россию. В состав сборной Ирана вошли Пуриа Дорини, Пуйа Идени и Ариан Голами.

Иран нанес поражение Китаю со счетом 2,5: 0,5 в рамках 6-го раунда турнира. Иранские шахматисты также одержали победу над Пакистаном и Россией со счетом 2,5:0,5.

Шахматный турнир "Кубок сотрудничества" прошел в Шанхае с участием 10 команд из Ирана, России, Китая, Белоруссии, Индии, Узбекистана, Киргизии, Пакистана и Таджикистана.

Победителям турнира будут вручены 16 тыс. долларов.

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