Иран стал победителем шахматного турнира в Шанхае

Иранская команда во вторник обыграла Китай, Пакистан и Россию. В состав сборной Ирана вошли Пуриа Дорини, Пуйа Идени и Ариан Голами.
Иран нанес поражение Китаю со счетом 2,5: 0,5 в рамках 6-го раунда турнира. Иранские шахматисты также одержали победу над Пакистаном и Россией со счетом 2,5:0,5.
Шахматный турнир "Кубок сотрудничества" прошел в Шанхае с участием 10 команд из Ирана, России, Китая, Белоруссии, Индии, Узбекистана, Киргизии, Пакистана и Таджикистана.
Победителям турнира будут вручены 16 тыс. долларов.
Тегеран, 18 сентября, ИРНА – Сборная Ирана стала победителем шахматного турнира в китайском Шанхае.
Иранская команда во вторник обыграла Китай, Пакистан и Россию. В состав сборной Ирана вошли Пуриа Дорини, Пуйа Идени и Ариан Голами.
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