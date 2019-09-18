Зариф назвал прекращение войны единственным решением кризиса в Йемене

"США отрицают, если думают, что жертвы этого худшего военного преступления за 4,5 лет всей войны в Йемене не сделают всё возможное, чтобы нанести ответный удар. Возможно, они (американцы – ред.) чувствуют смущение из-за того, что их оружие стоимостью миллиарды долларов не смогло пресечь огонь со стороны йеменцев. Но обвинять Иран в этой не может менять реальность. Прекращение войны является единственным решением для всех", написал он в Twitter.

"Представьте себе: США не были расстроены, когда их союзники беспощадно бомбили детей в Йемене более 4 лет благодаря оружию и военной помощью США. Но они серьёзно расстроились, когда йеменские жертвы отреагировали так, как смогли – против нефтеперерабатывающих заводов агрессора", добавил он.

Напомним, 14 сентября Йемен нанес удар по объектам национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. В результате нападений добыча нефти Саудовской Аравии сократилась на 50%.

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