18 сент. 2019 г., 10:37
Journalist ID: 2390
News Code: 83480342
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Зариф назвал прекращение войны единственным решением кризиса в Йемене

Зариф назвал прекращение войны единственным решением кризиса в Йемене

Тегеран, 18 сентября, ИРНА – Указав на военные преступления агрессоров в Йемене при поддержке американцев, глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф во вторник заявил, что оружие агрессоров стоимостью миллиарды долларов не смогло ответить на йеменский огонь.

"США отрицают, если думают, что жертвы этого худшего военного преступления за 4,5 лет всей войны в Йемене не сделают всё возможное, чтобы нанести ответный удар. Возможно, они (американцы – ред.) чувствуют смущение из-за того, что их оружие стоимостью миллиарды долларов не смогло пресечь огонь со стороны йеменцев. Но обвинять Иран в этой не может менять реальность. Прекращение войны является единственным решением для всех", написал он в Twitter.
"Представьте себе: США не были расстроены, когда их союзники беспощадно бомбили детей в Йемене более 4 лет благодаря оружию и военной помощью США. Но они серьёзно расстроились, когда йеменские жертвы отреагировали так, как смогли – против нефтеперерабатывающих заводов агрессора", добавил он.
Напомним, 14 сентября Йемен нанес удар по объектам национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. В результате нападений добыча нефти Саудовской Аравии сократилась на 50%.

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