Зариф назвал прекращение войны единственным решением кризиса в Йемене

"США отрицают, если думают, что жертвы этого худшего военного преступления за 4,5 лет всей войны в Йемене не сделают всё возможное, чтобы нанести ответный удар. Возможно, они (американцы – ред.) чувствуют смущение из-за того, что их оружие стоимостью миллиарды долларов не смогло пресечь огонь со стороны йеменцев. Но обвинять Иран в этой не может менять реальность. Прекращение войны является единственным решением для всех", написал он в Twitter.
"Представьте себе: США не были расстроены, когда их союзники беспощадно бомбили детей в Йемене более 4 лет благодаря оружию и военной помощью США. Но они серьёзно расстроились, когда йеменские жертвы отреагировали так, как смогли – против нефтеперерабатывающих заводов агрессора", добавил он.
Напомним, 14 сентября Йемен нанес удар по объектам национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. В результате нападений добыча нефти Саудовской Аравии сократилась на 50%.
Тегеран, 18 сентября, ИРНА – Указав на военные преступления агрессоров в Йемене при поддержке американцев, глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф во вторник заявил, что оружие агрессоров стоимостью миллиарды долларов не смогло ответить на йеменский огонь.
"США отрицают, если думают, что жертвы этого худшего военного преступления за 4,5 лет всей войны в Йемене не сделают всё возможное, чтобы нанести ответный удар. Возможно, они (американцы – ред.) чувствуют смущение из-за того, что их оружие стоимостью миллиарды долларов не смогло пресечь огонь со стороны йеменцев. Но обвинять Иран в этой не может менять реальность. Прекращение войны является единственным решением для всех", написал он в Twitter.
-
Рухани: если США стремятся к переговорам, они должны прекратить давление на Иран
Тегеран, 18 сентября, ИРНА — Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, заявив, что…
-
В Тегеране в башне Азади пройдут художественные программы
Тегеран, 18 сентября, ИРНА – В течение Недели Священной Обороны в Тегеране, Иран, в башне Азади…
-
Гендиректор ИРНА: западные СМИ не публикуют факты об Иране
Тегеране, 18 сентября, ИРНА - Западные СМИ, особенно США, где преобладают политические предрассудки,…
-
Иран стал победителем шахматного турнира в Шанхае
Тегеран, 18 сентября, ИРНА – Сборная Ирана стала победителем шахматного турнира в китайском…
-
Зариф назвал прекращение войны единственным решением кризиса в Йемене
Тегеран, 18 сентября, ИРНА – Указав на военные преступления агрессоров в Йемене при поддержке…
-
Иран входит в пятерку стран, использующих БПЛА для управления автомобильных дорог
Тегеран, 18 сентября, ИРНА - В настоящее время, основываясь на мировой статистике, Иран является…
-
Иран и Франция обсудили развитие ядерного сотрудничества
Лондон, 18 сентября, ИРНА - Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи и генеральны…
-
Сборная Ирана по волейболу одержала победу над Китаем на чемпионате Азии
Тегеран, 17 сентября. ИРНА — Волейболисты сборной Ирана победили команду Китая в матче второго…
-
Россия обеспокоена развитием напряженности на Ближнем Востоке
.Москва, 17 сентября. ИРНА - После атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии ситуация…
-
Выставка канцтоваров в иранском Махабаде
Накануне нового учебного года выставка канцтоваров открылась в иранском Махабаде.
Your Comment