Иран входит в пятерку стран, использующих БПЛА для управления автомобильных дорог

"Иран, в дополнение к технологии производства военных беспилотников, с 2006 по 2015 гг. начал производство гражданских беспилотников", - сказал он.

Кроме применения в исследовательских сферах, гражданские беспилотники имеют очень эффективное использование во времена кризиса, и, например, в течение разрушительных наводнений, которые произошли на большой территории Ирана шесть месяцев назад, иранские беспилотники сыграли эффективную роль в управлении кризисами.

Иран является одной из передовых стран в области технологий и производства военных и гражданских беспилотников в качестве одной из новых технологий в мире.

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