18 сент. 2019 г., 09:15
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News Code: 83480175
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Иран и Франция обсудили развитие ядерного сотрудничества

Иран и Франция обсудили развитие ядерного сотрудничества

Лондон, 18 сентября, ИРНА - Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи и генеральный администратор Комиссариата по атомной энергии и альтернативным источникам энергии Франции Франсуа Жак встретились во вторник и провели консультации по вопросам развития двустороннего сотрудничества и отношений в ядерной области.

Салехи, который отправился в Вену для участия в 60-й ежегодной Генеральной конференции МАГАТЭ, встретился также с исполняющим обязанности генерального директора агентства Корнелом Феруцэ и генеральным директором Госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым.

При этом  на Генеральной конференции МАГАТЭ глава Салехи раскритиковал несоблюдение обязательств оставшихся сторон в ядерной сделке и предупредил об односторонности и разрушительных действиях США, которые подрывают многосторонность и важные дипломатические достижения в последние несколько десятилетий.

"У всех государств-членов существует единое мнение о том, что ядерная сделка  действительно – это важный этап в истории многосторонности и международного достижения", - сказал он. "С этой целью международное сообщество должно осудить и отвергнуть разрушительное поведение Соединенных Штатов Америки и преследование его правительством экономического терроризма против других стран", добавил Салехи.

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