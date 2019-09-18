Иран и Франция обсудили развитие ядерного сотрудничества

Салехи, который отправился в Вену для участия в 60-й ежегодной Генеральной конференции МАГАТЭ, встретился также с исполняющим обязанности генерального директора агентства Корнелом Феруцэ и генеральным директором Госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым.

При этом на Генеральной конференции МАГАТЭ глава Салехи раскритиковал несоблюдение обязательств оставшихся сторон в ядерной сделке и предупредил об односторонности и разрушительных действиях США, которые подрывают многосторонность и важные дипломатические достижения в последние несколько десятилетий.

"У всех государств-членов существует единое мнение о том, что ядерная сделка действительно – это важный этап в истории многосторонности и международного достижения", - сказал он. "С этой целью международное сообщество должно осудить и отвергнуть разрушительное поведение Соединенных Штатов Америки и преследование его правительством экономического терроризма против других стран", добавил Салехи.

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