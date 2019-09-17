Сборная Ирана по волейболу одержала победу над Китаем на чемпионате Азии

Встреча между командами Ирана и Китая, прошедшая во вторник в Тегеране (Иран), завершилась со счетом 3-0 (25:18, 25:23, 25:17) в пользу иранцев.

Сборная Ирана выступает в группе E вместе с командами Австралии, Индии и Китая. Иранцы в среду сыграют со сборной Индии, а китайцы — со сборной Австралии.

Чемпионат Азии по волейболу проходит с 13-го по 20-е сентября в Тегеране. Команда, занявшая первое место, получает путёвку на Олимпийские Игры 2020.

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