Россия обеспокоена развитием напряженности на Ближнем Востоке

"Угроза есть. Но надеюсь на мирное разрешение (ситуации. — Прим. ред.)", — Цитирует РИА Новости главу спецслужбы РФ .

В свою очередь, комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для анализа последствий нападения нужно время.

"Пока непонятно, насколько Саудовская Аравия будет выдерживать какие-то потолки по отгрузке и производству нефти, поэтому сейчас вряд ли кто-то может дать какой-то прогноз", — сказал он.

В субботу несколько заводов Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Это привело к сокращению производства более чем вдвое.

Мировые цены на нефть подскочили в среднем на 12-13%.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых ведет борьбу коалиция во главе с Саудовской Аравией.

При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил об отсутствии свидетельств того, что атака проводилась из Йемена, и обвинил в ней Иран. В Тегеране обвинения США назвали ложью.

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