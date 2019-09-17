17 сент. 2019 г., 18:40
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News Code: 83479760
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Главы МИД Ирана и Великобритании обсудили ситуацию вокруг СВПД

Главы МИД Ирана и Великобритании обсудили ситуацию вокруг СВПД

Тегеран, 17 сентября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел во вторник телефонные переговоры с британским коллегой Домиником Раабом.

"В ходе телефонного разговора стороны обсудили вопросы, связанные с реализацией Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе", говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Ирана.

В нем отмечается, что главы МИД Ирана и Великобритании также провели обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы консульских отношений.

Кроме того состоялся обмен мнениями по региональной и международной повестке дня, в частности ситуации в Йемене.

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