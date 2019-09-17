17 сент. 2019 г., 15:44
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News Code: 83479513
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Иранский фотограф завоевал бронзовую медаль на международном фестивале в Турции

Иранский фотограф завоевал бронзовую медаль на международном фестивале в Турции

Тегеран, 17 сентября, ИРНА – Иранский фотограф Эсхак Агаи завоевал бронзовую медаль на международном фотофестивале "skylife" в Турции.

Агаи в свои работы изображает сельскую жизнь. Ему 43 лет, и он участвовал в многочисленных фестивалях по всему миру, включая 12-й фотофестиваль в Шанхае, 16-й фотофестиваль в Стамбуле и 2-й международный фотофестиваль "portraits hellerau photography" в Германии.
Третий международный фотофестиваль "skylife" проходит в Турции. Церемония вручения наград 26 сентября пройдет в Стамбуле.


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