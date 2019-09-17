17 сент. 2019 г., 15:33
Journalist ID: 2390
News Code: 83479452
0 Persons

Глава Центробанка сообщил о связи банковских сетей Ирана и РФ

Глава Центробанка сообщил о связи банковских сетей Ирана и РФ

Тегеран, 17 сентября, ИРНА - Связанны банковские сети Ирана и России через российскую систему передачи финансовых сообщений и иранскую SEPAM в качестве альтернативы проведения платежей через SWIFT. Об этом сообщил во вторник глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати.

Указав на присоединение Ирана к ЕАЭС, он сказал, что реализация такой банковской системы может привести к развитию торговых связей стран-членов ЕАЭС.
Хеммати заявил, что расширение банковских отношений было одним из главных тем, обсуждаемых на встрече лидеров Ирана и России в Анкаре.
Обе стороны на этой встрече указали на снижение роли доллара в экономических отношениях мира из-за политика США, подчеркнув необходимость использования национальных валют в торговых связях двух стран.
"На встрече с президентом Ирана обсудили ключевые вопросы российско-иранского сотрудничества в энергетической, транспортной и промышленной сфере. Условлено продолжать реализацию крупных проектов, активизировать работу по расширению прямых расчетов с использованием национальных валют",- сказал в понедельник журналистам Владимир Путин.
SEPAM – система передачи финансовых сообщений, которая служит альтернативой проведения платежей через SWIFT.


Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
4 + 1 =