Глава Центробанка сообщил о связи банковских сетей Ирана и РФ

Указав на присоединение Ирана к ЕАЭС, он сказал, что реализация такой банковской системы может привести к развитию торговых связей стран-членов ЕАЭС.

Хеммати заявил, что расширение банковских отношений было одним из главных тем, обсуждаемых на встрече лидеров Ирана и России в Анкаре.

Обе стороны на этой встрече указали на снижение роли доллара в экономических отношениях мира из-за политика США, подчеркнув необходимость использования национальных валют в торговых связях двух стран.

"На встрече с президентом Ирана обсудили ключевые вопросы российско-иранского сотрудничества в энергетической, транспортной и промышленной сфере. Условлено продолжать реализацию крупных проектов, активизировать работу по расширению прямых расчетов с использованием национальных валют",- сказал в понедельник журналистам Владимир Путин.

SEPAM – система передачи финансовых сообщений, которая служит альтернативой проведения платежей через SWIFT.



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