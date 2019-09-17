Иран и Индия изучили ход реализации проекта Чабахар

Об этом сообщила индийская газета во вторник, ссылаясь на министерство Индии.

По данным издания, переговоры состоялись в понедельник во время встречи заместителя министра иностранных дел Индии с Аббасом Аракчи в Тегеране.

Министерство иностранных дел Индии в заявлении объявило, что стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, текущие проекты в области коммуникаций и инфраструктуры, в том числе развитие причала Шахид-Бехешти, порта Чабахар и полное выполнение Трехстороннего транспортного соглашения (проект Чабахар) между Индией, Ираном и Афганистаном.

Иран имеет обширные планы превратить порт Чабахар в торговый центр между Индией и Афганистаном.

Ранее Иран предоставил эксплуатацию порта Шахид Бехешти Индии. Порт Чабахар является первым иностранным портом, который Индия взяла под контроль.

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