17 сент. 2019 г., 13:32
Journalist ID: 2388
News Code: 83479182
0 Persons

Министр связи Ирана назвал Казахстан потенциальным окном для выхода на рынок ИКТ Центральной Азии

Министр связи Ирана назвал Казахстан потенциальным окном для выхода на рынок ИКТ Центральной Азии

Тегеран, 17 сентября, ИРНА – Министр связи Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми на встрече с казахстанским коллегой подчеркнул необходимость создания общего рынка в сфере ИКТ, и назвал Казахстан потенциальными воротами для выхода Ирана на рынок ИКТ в Центральной Азии.

Мохаммад Джавад Азари Джахроми встретился с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Аскаром Жумагалиевым в кулуарах заседания министров Содружества Независимых Государств (СНГ).

"Чтобы ознакомить обе стороны с возможностями двух стран и развивать общие рынки в области ИКТ, я предлагаю, чтобы иранские и казахские компании и отрасли приняли участие в специализированных выставках и конференциях двух стран как можно скорее", - отметил он.

Ссылаясь на недавний четырёхсторонний саммит между Ираном, Турцией, Россией и Азербайджаном, посвящённый созданию общего рынка ИКТ и имеющий аналоги в работе Ирана с Афганистаном, иранский министр призвал к повторению этого опыта и с Казахстаном для выхода Ирана на рынок ИКТ в Центральной Азии.

Изучение возможных направлений сотрудничества Ирана и Казахстана в космической сфере стало ещё одной темой переговоров.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
6 + 12 =