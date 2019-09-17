Министр связи Ирана назвал Казахстан потенциальным окном для выхода на рынок ИКТ Центральной Азии

Мохаммад Джавад Азари Джахроми встретился с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Аскаром Жумагалиевым в кулуарах заседания министров Содружества Независимых Государств (СНГ).

"Чтобы ознакомить обе стороны с возможностями двух стран и развивать общие рынки в области ИКТ, я предлагаю, чтобы иранские и казахские компании и отрасли приняли участие в специализированных выставках и конференциях двух стран как можно скорее", - отметил он.

Ссылаясь на недавний четырёхсторонний саммит между Ираном, Турцией, Россией и Азербайджаном, посвящённый созданию общего рынка ИКТ и имеющий аналоги в работе Ирана с Афганистаном, иранский министр призвал к повторению этого опыта и с Казахстаном для выхода Ирана на рынок ИКТ в Центральной Азии.

Изучение возможных направлений сотрудничества Ирана и Казахстана в космической сфере стало ещё одной темой переговоров.

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