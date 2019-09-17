Основная достопримечательность Ирана – это люди: российский блогер

Кристина в интервью русскоязычной службе ИРНА рассказывает об истории своего переезда в Иран, о жизни и работе в этой мусульманской стране и о туризме в Иране. Она каждый день говорит о своей повседневней жизни в Тегеране в Instagram.

Почему вы собрались приехать в Иран?

Мы раньше с мужем жили в Японии — познакомились там, и затем мы решили переехать в Иран, попробовать себя в этой стране, так как, на мой взгляд, здесь сейчас много перспектив. Иран сейчас открылся, и мы решили попробовать себя в этой стране. В Японии мы себя уже попробовали, у нас получилось, были какие-то успехи, и мы решили приехать сюда. Здесь легче и для моего мужа, потому что он привык к этой стране, тут его семья, его родные. Вот поэтому мы и переехали.

Мы не вернулись в Россию, потому что там, как мне кажется, сложнее строить бизнес, потому что в России уже и так все развито даже например, если заняться каким-то малым бизнесом. Предположим, открыть какое-то кафе в России — там на каждые 50 метров уже есть кафе, то есть все ниши заняты, а в Иране сейчас практически все ниши свободны. Поэтому здесь проще и куда интереснее развиваться в такой стране, не так сложно, как в России, например.



Вы уже 2 года живете в Иране, на ваш взгляд как жизнь здесь идет на самом деле?

Есть много стереотипов по поводу Ирана, но на самом деле все не так страшно, как говорят в Интернете. Ведь в основном это говорят люди, которые ни разу не были в Иране, или те, которые никогда не были в мусульманских странах. Они думают, что здесь всегда опасно, что у женщин нет никаких прав, что женщине одной, без мужа здесь даже нельзя выйти на улицу. Многие путают Иран с какой-то другой страной, например, с Афганистаном или Ираком, думают, тут война. И когда туристы приезжают в Иран, то боятся, но им интересно. Они приезжают, а потом оказываются в шоке, и говорят, что представляли себе все совсем по-другому, что тут бедность и ничего нет. Еще не было туристов, которым бы не понравилось. Конечно, жить в мусульманской стране может быть сложно для некоторых, но приехать в качестве туриста — на 100 % интересно. Иран не похож ни на какую другую страну на данный момент, даже если взять Эмираты или Турцию — тоже мусульманские страны, но они настолько стали светскими, что там мало что осталось от культуры и традиций. В Иране же все это сохранилось. Но Иран хорошо сохраняет свои древние традиции, с 16-18 веков.

Кристина в традиционном иранском платье в деревне Абяне

Как вы думаете, можно ли найти сходство между образом жизни россиян и иранцев?

Мне кажется, что русские и иранцы очень похожи по менталитету. Если не брать религию, то по менталитету мы очень схожи. Как я знаю, в Иране очень популярна русская классика: Чехов, Достоевский. Это потому, что наши классики пишут о чем? О трагедиях, драмах в личной жизни, о переживаниях, и если иранцы понимают эту классику, значит, они чувствуют то же самое, потому что не все понимают российскую классику. Если приведем в пример американцев, то для них тяжело такое восприятие — та же Анна Каренина. Иранцам же это понятно, они ставят пьесы по русским классикам в театрах. Это показатель того, что мы похожи, что нас мучают одинаковые проблемы. И хотя наши менталитеты могут в чем-то отличаться, мы вполне спокойно находим контакты друг с другом.



Вы знаете, раньше у нас в Иране была организация по культурному наследию и туризму, но сейчас она превратилась в новое министерство. На ваш взгляд, что нужно делать, чтобы развивать туризм в Иране?

Сейчас уже многое делается: например, перестали ставить штампы в паспортах. Это большой плюс для туристов. Многих туристов сейчас это привлекает. Я со своей стороны пытаюсь привлекать туристов через социальные сети, Instagram, например.Я делала блогерский тур — может быть, вы видели, когда приезжали блогеры из разных стран — русскоязычные, но живущие в разных странах. Они через свой Instagram также показывали людям Иран, то есть показывали, что здесь безопасно, что в хиджабе можно выглядеть красиво: девушки все подготовились, у них были шикарные наряды, платья. Блоггеры собрали красивые наряды, показали, что хиджаб красив, так как многие думают, что приехав в Иран, нужно одеваться во все черное, что нельзя, чтобы были видны волосы, и все должно быть закрыто. Поэтому это все людей отталкивает, они боятся. Но благодаря социальным сетям как Instagram, поскольку это сейчас самая популярная сеть, можно такие мифы и стереотипы удалить.



Расскажите нам об основных проблемах иностранных туристов в Иране.

Скорее всего, здесь есть две основные проблемы, которые туристы всегда выделяют. Первая – это то, что конечно же, многим тяжело соблюдать хиджаб, конкретно, платок. Поэтому, например, летом туристы практически не приезжают в Иран. Поэтому туристический сезон – это осень, зима, весна, когда более-менее комфортно в платке. Но с другой стороны, для многих туристов даже платок – это уже интересно. Они говорят, что приехать на неделю — две и походить в хиджабе им интересно, примерить эти платки, пофотографироваться. А где еще они смогут это сделать? Где они смогут примерить на себя образ восточной женщины?

Второе – многие делают замечание: "Почему такие грязные туалеты в Иране на дорогах?" Многие туристы просят на это обратить внимание. Потому что в гостиницах и ресторанах все хорошо, а когда мы с туристами едем по Шелковому пути из города в город, то на заправках, например, грязно.





Скажите о вашем любимом городе в Иране.

Наверно, я выделю город Йазд. Мне очень нравится этот город. И Исфахан. Хотя Йазд даже, наверное, больше, особенно старая часть города, куда мы часто приезжаем с туристами. Когда ходишь по этим улочкам, возникает такое чувство, что ты переносишься в то время, никуда не спешишь, и время останавливается, тишина. Особенно хорошо то, что сегодня в Йазде развивают туризм, в старой части города открывают кафе. На крышах домов кафе, традиционные хостели. Мне нравится, что в Иране есть закон о том, что в старой части города нельзя строить на современный лад, и все должно быть выдержано в традиционном стиле. Это сохраняет ту атмосферу. Люди приходят в старую часть города, и как будто переносятся в то время. Там же устраивают фотосессии, снимают видео.



Какой город русским туристам больше всего нравится в Иране?

Туристам больше всего нравится Исфахан. Тегеран мало кому нравится – это столица, он очень шумный, там всегда пробки. В конце поездки я всегда спрашиваю: "Какой город вам больше всего запомнился?" Все говорят: "Исфахан". Маршрут проложен как будто по нарастающей, к самому лучшему городу в последний день приходим.

Исфахан

Как по-вашему, почему следует посетить Иран?

Иран очень самобытная страна. Иран нужно посетить для общего развития. Во-первых, потому что многие люди живут в своем мире, и когда путешествуют, то посещают уже изведанные страны, но когда приезжают в Иран, видят, что мир отнюдь не такой, каким они себе его представляли, это не только черное и белое, а иранцы вовсе не плохие, и не опасные. Они видят, что здесь люди живут нормально. Например, у себя в Instagram я показываю литературу, которую читают иранцы. Вчера, например, я выставила Харуки Мураками. Многие удивляются: это же интеллектуальная литература. "А разве иранцы глупые?", спрашиваю я. Это из-за пропаганды в СМИ, из-за негативного представления Ирана. Многие думают, что в Иране все западное абсолютно запрещено, и западная музыка, и западные фильмы. Да, многие так действительно думают. Вряд ли человек, который в первый раз выезжает за границу, выберет Иран. В Иран приезжают люди, которые много путешествуют, которые уже посмотрели мир. Ко мне приезжала русская семья, которая живет во Франции. Они были с тремя маленькими детьми. Они были в 80 странах. Они сказали, что Иран и Грузия — их самые любимые теперь страны. Они пробыли здесь 10 дней, и это их очень впечатлило. Они посмотрели Шираз, Йазд, Исфахан, Кашан, и дети были в полном восторге. Их трехлетнему мальчику понравилось в Персеполисе, он там бегал, удивлялся.



Вы привыкли к жизни в Иране?

В целом – да, привыкла. Я легко адаптируюсь. Я жила в Китае, Японии, поэтому мне легко адаптироваться. Хотя есть какие-то сложности: все-таки, менталитет другой, поскольку я еще язык не знаю. Я учу, но пока не могу свободно говорить. Возможно, когда я выучу язык, будет легче общаться, я смогу понимать.

Шираз

Как реагируют люди на иностранных туристов в Иране?

Очень позитивно, иногда даже слишком хорошо. Как я вижу, все любят туристов, смотрят на них с удивлением, особенно в Исфахане. Там есть университет, где есть программа, по которой студентов каждый день выпускают на главную площадь Исфахан для практики английского языка.Студенты постоянно подходят к туристам и начинают разговаривать, и туристам это внимание очень приятно. Все стараются помочь им. Сейчас в Иране такой период, когда страна, как я вижу, не избалована туристами, даже если сравнить с Турцией или Грузией. Здесь все равно очень мало туристов. Потихоньку их становится все больше, но в целом еще мало.Мне кажется, что иранцы хотят показать в максимальной степени, что здесь хорошо, безопасно, переживают за свою страну. Они всегда спрашивают: "Ну как вам в Иране? Вам понравилось?" Только позитивные впечатления. Возможно, когда Иран станет очень популярной страной, и сюда приедут кучи туристов, это уйдет. Поэтому я всегда говорю туристам, что пока в Иране только зарождается туризм, нужно приезжать сейчас. Потом всё станет здесь, возможно, как в Турции, где очень много туристов, и сами жители уже устали от них. Сейчас самое время для путешествия в эту страну.



Какие особенности у иранцев вам больше нравятся?

Первое, что приходит в голову, это гостеприимство. Этот момент меня очень удивил сразу после Японии. Японцы не гостеприимны, они никогда не ходят в гости друг к другу. Они серьезные и очень закрытые люди. Встречаются с родственниками, семьей в кафе, ресторане, но не дома. Домой к ним очень редко кто-то может прийти, это такое место, где можно спать, есть, мыться, и все. Они ведь постоянно работают. Поскольку мы долго жили в Японии, то к такому режиму тоже привыкли - к нам никто никогда не приходит в гости. А когда приехали в Иран, начался период знакомства с родственниками, к нам стали приходить по десять, двадцать человек. Одни уйдут, другие придут. Для меня это было шоком. Мне это очень понравилось, было интересно.



Что больше всего удивило вас в Иране?

Удивило меня, наверное, то, что когда я впервые приехала в Иран, то сказала мужу: "Я в Иране ощущаю себя свободнее, чем в Японии, даже в платке.Это было удивительно даже для меня самой. Потому, что в Японии, несмотря на то, что там свободный дресс-код и вседозволенность, и тебе никогда никто ничего не скажет, само закрытое общество и куча правил так на тебя давят, что от них нельзя отступиться. В Иране все по-другому: ты всегда можешь договориться с человеком. Тут люди понимающие, душевные. В Японии такого не было, ты постоянно живешь в каком-то стрессе.

В Иране несмотря на финансовые проблемы и люди не очень богато живут, они не производят впечатление несчастных. Они всегда улыбаются, принимают в своем доме гостей и всегда отдадут гостю последний кусок.

Йезд

Санкции США оказали воздействие на организацию туров в Иран?

Конечно, есть ограничения. Туристам неудобно, к примеру, когда не принимают карты Visa, Master Card. Если бы здесь работала банковская система, то туристы оставляли бы здесь больше денег. Туристы, приезжая сюда, берут с собой, например, 500 долларов. Они их точно потратят. Они не могут потратить больше, даже если захотят, потому что у них с собой этих денег. Они не могут их нигде обналичить, карты нигде не принимаются. А если бы работали карты, они могли бы потратить эти 500 долларов на тот же ковер. Если на карте есть еще деньги, они бы и их потратили. Это лучше для развития туризма. Люди оставляли бы в стране больше денег. В Иране столько замечательных вещей, например, керамическая посуда ручной работы, или вот, "минакари", которые всем нравятся. Меня спрашивают, можно ли это отправить в Россию, как за это заплатить? Никак. Вы не сможете заплатить за это. Есть проблемы и с отправкой – в какие-то страны не отправляют. Потом еще повысили цены на почте. Если одна тарелка-минакари стоит 15 долларов, еще 20 долларов нужно заплатить за доставку. Конечно, люди на это не согласны. Это неудобно.



Скажите об основной достопримечательности Ирана.

Все туристы говорят, что основная достопримечательность Ирана — это люди. Потом, конечно же, иранская кухня. Она очень вкусная, необычная. Она подходит даже для вегетарианцев. Ко мне приезжали вегетарианцы и переживали, что им тут нечего будет покушать, думали, что тут есть только мясные блюда. Но тут им делали блюда без мяса, и они нашли себе тут очень много и не остались голодными. Потом, конечно, куча недорогих фруктов. Для туристов цены тут – недорогие. Те туристы, что приезжают сюда сейчас, для них все очень дешево. Они удивляются, какие тут дешевые фрукты. В Японии, например, арбуз стоит 15 долларов, а в Иране — меньше 1 доллара. Это людям очень нравится, конечно. Потом очень интересная история, потому что Иран пережил кардинальные перемены — им правили и шахи, и президенты, а сейчас – духовный лидер. Такие перевороты на 180 градусов – это интересно. Людям интересно послушать про Исламскую революцию. Им интересно узнать про то, как было раньше, в шахское время, когда правили Каджары.



Вы рассказываете им про историю Ирана?

Конечно, я рассказываю всегда. Это очень интересно. Я даже не изучала настолько историю России, как сейчас, изучаю историю Ирана. Я постоянно читаю про историю Ирана, смотрю разные видео, мне это интересно, а потом все рассказываю туристам.

А они что-нибудь знают о природе Ирана? Или об архитектуре?

Об архитектуре, конечно, это как часть истории. Архитектура всем нравится. К примеру, сейчас у меня есть тур, который больше направлен на историю. Мы особо не смотрим на природу. Но я хочу сделать новый маршрут, чтобы посмотреть природу, съездить в горы. Сейчас сюда едут туристы в классический тур. Природу они видят мало. Было бы интересно свозить потом туристов на Киш, показать его им, или в северные города Ирана, где мы пока не были. Важно, когда люди первый раз приезжают в Иран, познакомиться с историей, а когда приезжают во второй раз, можно посмотреть природу, так что это скорее для тех, кто второй раз планирует туда поехать. За один раз все равно нельзя все показать. Люди не могут приехать на месяц. Они обычно приезжают на неделю. Но за неделю нереально увидеть Иран — это большая страна, так что хотя бы основное, чтобы они поняли, я стараюсь им показать.

Тегеран

После завершения тура они мечтают еще раз посетить Иран?

Многие хотят вернуться в Иран зимой. Сейчас вот, зимой, например, многие приедут сюда кататься на лыжах. Некоторые даже не знали, что в Иране есть горнолыжные курорты. Некоторые думают, что тут одна пустыня, как будто ничего нет. Здесь очень хорошие горнолыжные базы, они недорогие, если сравнить, например, с Европой, Швейцарией. Но там очень дорого. В Иране может быть, не столь развита инфраструктура, но иностранцам это стоит дешево. Удобно — снег долго лежит, до мая. В той же Европе сезон заканчивается уже в апреле. У нас есть друзья, которые приезжают в Иран каждую зиму кататься на лыжах и на сноуборде. Сейчас мне написала группа, которая хочет приехать покататься на лыжах, интересовалась гостиницами.



Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392