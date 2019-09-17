Россия сделала акцент на соблюдении резолюции № 598 для безопасности Персидского залива

"У нас вызывает серьезную обеспокоенность нанесение 14 сентября удара беспилотными средствами по крупным объектам нефтяной промышленности в Саудовской Аравии. Решительно осуждаем удары по невоенным целям и разрушение социально-экономической инфраструктуры", - отметил Небензя.

"Одновременно рекомендуем не спешить с выводами о том, кто осуществил эту атаку. Это дестабилизирует и без того напряженную ситуацию как в Йемене, так и во всем регионе Ближнего Востока", - указал он.

"Мы хотели бы вновь обратиться к Резолюции № 598 Совета Безопасности, которая призывает Генерального секретаря ООН сотрудничать с региональными правительствами для развития безопасности и доверия в регионе", - отметил он.

В ночь на субботу на двух саудовских нефтяных объектах, принадлежащих госкомпании Saudi Aramco, вспыхнул пожар.

Ответственность взяли на себя йеменские хуситы, которые напали на НПЗ при помощи дронов. Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в случившемся Иран. По его словам, "нет никаких свидетельств того, что атака происходила из Йемена".

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