17 сент. 2019 г., 11:02
Journalist ID: 2388
News Code: 83478792
0 Persons

Россия сделала акцент на соблюдении резолюции № 598 для безопасности Персидского залива

Россия сделала акцент на соблюдении резолюции № 598 для безопасности Персидского залива

Нью-Йорк, 17 сентября, ИРНА - Россия призывает не спешить с выводами о том, кто виновен в атаках нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"У нас вызывает серьезную обеспокоенность нанесение 14 сентября удара беспилотными средствами по крупным объектам нефтяной промышленности в Саудовской Аравии. Решительно осуждаем удары по невоенным целям и разрушение социально-экономической инфраструктуры", - отметил Небензя.

"Одновременно рекомендуем не спешить с выводами о том, кто осуществил эту атаку. Это дестабилизирует и без того напряженную ситуацию как в Йемене, так и во всем регионе Ближнего Востока", - указал он.

"Мы хотели бы вновь обратиться к Резолюции № 598 Совета Безопасности, которая призывает Генерального секретаря ООН сотрудничать с региональными правительствами для развития безопасности и доверия в регионе", - отметил он.

В ночь на субботу на двух саудовских нефтяных объектах, принадлежащих госкомпании Saudi Aramco, вспыхнул пожар.

Ответственность взяли на себя йеменские хуситы, которые напали на НПЗ при помощи дронов. Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в случившемся Иран. По его словам, "нет никаких свидетельств того, что атака происходила из Йемена".

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
7 + 1 =