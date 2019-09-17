Лидер опроверг возможность любого диалога между Ираном и США

"Их цель состоит в том, чтобы навязать свои требования Ирану и доказать, что политика максимального давления в отношении Ирана стал эффективной", заявил Лидер, добавив, что власти Исламской Республики единогласно считают, что никаких переговоров с США на любом уровне не будет.
Говоря о цели американцев, которые в очередной раз подняли вопрос переговоров с Ираном, Лидер Исламской революции во вторник заявил: "Всем надо знать, что это хитрость".
Подчеркнув, что нельзя надеяться на иностранцев, Лидер отметил, что надо найти решение проблем страны в стране, а не во встречах с другими государствами.
"Мы открыты к взаимоотношению, диалогу и встречу, но нельзя откладывать дела страны на встречи и заседания", добавил Лидер.
Указав на недавние высказывания американского чиновника о том, что Иран должен принять требования США за стол переговоров, аятолла Хаменеи заявил: "Для такого типа переговоров, они (американцы – ред.) должны обратиться к тем, кто действует "дойной коровой"".
По его словам, в случае возвращения США к ядерной сделке, тогда они также могут принять участие в заседании стран-участниц соглашения. В другом случае, никаких переговоров на любом уровне не будет между властями Исламской Республики и США, ни в Нью-Йорке, ни в другом месте.
Напомним, президент Ирана Хасан Рухани в ближайшие дни отправится в Нью-Йорк для участия в заседании генассамблеи ООН.
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Тегеран, 17 сентября, ИРНА – Указав на предложение американцев о диалоге с Ираном, верховный лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что никаких переговоров с США на любом уровне не будет.
"Их цель состоит в том, чтобы навязать свои требования Ирану и доказать, что политика максимального давления в отношении Ирана стал эффективной", заявил Лидер, добавив, что власти Исламской Республики единогласно считают, что никаких переговоров с США на любом уровне не будет.
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