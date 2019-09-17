Иран и Россия договорились об увеличении платежей в национальных валютах

Вчера в Анкаре стартовала очередная встреча президентов Ирана, Турции и России по Сирии. Хасан Рухани, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили перспективы политического урегулирования сирийского конфликта.

Президенты Ирана и России Хасан Рухани и Владимир Путин провели переговоры в Анкаре на полях трехстороннего саммита по Сирии и другим вопросам.

"Сегодня у меня состоялись двусторонние встречи с Хасаном Рухани, и мы обсудили с президентом Исламской Республики Иран сотрудничество двух стран в области энергетики, экономики и торговли", - сказал Путин.

"Мы договорились с Хасаном Рухани о расширении платежной системы национальными валютами. Кроме того мы договорились о сохранении ядерной сделки и считаем, что это международное соглашение продолжит работать", - отметил он.

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