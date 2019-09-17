17 сент. 2019 г., 10:03
Journalist ID: 2388
News Code: 83478671
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Постпред Ирана в МАГАТЭ отреагировал на заявления США о нападении на саудовские нефтяные объекты

Постпред Ирана в МАГАТЭ отреагировал на заявления США о нападении на саудовские нефтяные объекты

Лондон, 17 сентября, ИРНА - Посол и постоянный представитель ИРИ при международных организациях в Вене Казем Гарибабади в ответ на необоснованные заявления министра энергетики США о том, что Иран напал на нефтяные объекты Саудовской Аравии, подтвердил, что Вашингтон после поражения своей политики максимального давления на Тегеран начал тактику максимальной лжи.

"После того, как США не смогли достичь своих целей с помощью так называемой политики максимального давления на Иран, американцы  прибегли к иррациональному и глупому подходу, который называется тактикой максимальной лжи",  отметил он.

В ночь на субботу на двух саудовских нефтяных объектах, принадлежащих госкомпании Saudi Aramco, вспыхнул пожар.

Ответственность взяли на себя йеменские хуситы, которые напали на НПЗ при помощи дронов. Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в случившемся Иран. По его словам, "нет никаких свидетельств того, что атака происходила из Йемена".

При этом Мировые цены на нефть выросли более чем на пятнадцать процентов после сокращения Саудовской Аравией добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.

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