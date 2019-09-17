Постпред Ирана в МАГАТЭ отреагировал на заявления США о нападении на саудовские нефтяные объекты

"После того, как США не смогли достичь своих целей с помощью так называемой политики максимального давления на Иран, американцы прибегли к иррациональному и глупому подходу, который называется тактикой максимальной лжи", отметил он.

В ночь на субботу на двух саудовских нефтяных объектах, принадлежащих госкомпании Saudi Aramco, вспыхнул пожар.

Ответственность взяли на себя йеменские хуситы, которые напали на НПЗ при помощи дронов. Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в случившемся Иран. По его словам, "нет никаких свидетельств того, что атака происходила из Йемена".

При этом Мировые цены на нефть выросли более чем на пятнадцать процентов после сокращения Саудовской Аравией добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.

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