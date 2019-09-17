Консультации высокопоставленных иранских и российских чиновников отвечают интересам двух стран и региона: Рухани

"Помимо политических и экономических связей, Иран и Россия имеют хорошие отношения в области обороны и ядерного сотрудничества", - сказал Рухани.

"Консультации и дружеское взаимодействие между высокопоставленными официальными лицами Ирана и России в кулуарах различных международных саммитов, включая в ООН и в Шанхае, а также многосторонние отношения между странами, в частности, с Турцией по сирийскому кризису и с Азербайджаном по транспорту оказывает влияние на интересы двух стран и региона", - сказал он.

Как отметил он, отношения между двумя правительствами сейчас более глубокие и искренние, чем когда-либо.

Вчера в Анкаре стартовала очередная встреча президентов Ирана, Турции и России по Сирии. Хасан Рухани, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили перспективы политического урегулирования сирийского конфликта.

При этом президенты Ирана и России Хасан Рухани и Владимир Путин провели переговоры в Анкаре на полях трехстороннего саммита по Сирии.

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