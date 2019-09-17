Рухани: все должны уважать национальный суверенитет и территориальную целостность Сирии

"Встреча представила собой возможность подтвердить нашу деятельность в соответствии с астанинсим процессом. На встрече мы обсудили политические события в Сирии", - заявил он.

"У всех нас единое мнение по вопросу сохранения территориальной целостности Сирии", - сказал Рухани.

"Мы все против присутствия иностранных сил, которые вмешиваются в сирийские дела без приглашения сирийского правительства, и примером тому являются американцы", - отметил он.

По его словам, сохранение территориальной целостности Сирии очень важно для всех трех стран.

Вчера в Анкаре стартовала очередная встреча президентов Ирана, Турции и России по Сирии. Хасан Рухани, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили перспективы политического урегулирования сирийского конфликта.

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