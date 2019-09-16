Рухани: кризис в Сирии должен быть урегулирован мирным путем

"Сирийский кризис и другие подобные кризисы в регионе должны быть урегулированы мирным путем и его собственным народом", заявил иранский президент.

"Исламская Республика Иран, как и в прошлом, считает, что сирийский кризис имеет только политическое решение и что это может быть достигнуто только путем конструктивного взаимодействия между сирийским народом. Сирийское правительство и народ при всем их разнообразии способны пройти по этому важному и, конечно, непростому пути. Исламская Республика Иран с самого начала подчеркивала неэффективность военного решения для прекращения этого кризиса, и этот факт остается в силе", отметил Роухани.

"Считаю необходимым вновь подтвердить наши общие принципы по сирийскому вопросу - сохранение целостности и территориальной целостности Сирии, уважение национального суверенитета и независимости, невмешательство извне во внутренние дела этой страны, что постоянно подчеркивается нами, должны быть серьезно соблюдены. И обеспечить все необходимые условия для восстановления стабильности, безопасности и мира в этой стране", продолжал он.

"Важнейшей задачей в повестке дня является оценка усилий трех стран - Ирана, России и Турции - "в мирном урегулировании сирийского кризиса, борьбе с терроризмом, оказании помощи в создании конституционного комитета, возвращении беженцев, обмене задержанными и похищенными, улучшении гуманитарного положения, восстановлении, а также оценка международных усилий в этой сфере", сказал он.

"Незаконное присутствие американских войск на сирийской земле ставит под угрозу ее территориальную целостность и национальный суверенитет как независимого государства-члена ООН. Президент США (Дональд Трамп) говорил в прошлом году о своем решении вернуть свои войска из Сирии", сказал Рухани.

"Подчеркиваю необходимость того, чтобы американские войска скорее покинули этот регион и чтобы суверенитет сирийского правительства распространялся на восток и север Евфрата так же, как на остальную часть Сирии", подчеркнул он.

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