16 сент. 2019 г., 20:42
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News Code: 83478274
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В Анкаре начался трёхсторонний саммит лидеров Ирана, России и Турции по Сирии

В Анкаре начался трёхсторонний саммит лидеров Ирана, России и Турции по Сирии

Тегеран, 16 сентября. ИРНА — В Анкаре стартовала очередная встреча президентов Ирана, Турции и России по Сирии. Хасан Рухани Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудят перспективы политического урегулирования сирийского конфликта.

Ранее президент Ирана провел отдельные встречи с российским и турецкими президентами. Переговоры прошли в закрытом режиме. Стороны обсудили укрепление торгово-экономических связей.

Президент Ирана прибыл в Турцию на пятый трехсторонний саммит глав старн — гарантов Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии.

Ожидается, что президенты России, Турции и Ирана на саммите по сирийскому урегулированию в Анкаре подробно обсудят ситуацию в Идлибе и на северо-востоке Сирии, а по итогам примут совместное заявление.

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