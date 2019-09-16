В Анкаре начался трёхсторонний саммит лидеров Ирана, России и Турции по Сирии

Ранее президент Ирана провел отдельные встречи с российским и турецкими президентами. Переговоры прошли в закрытом режиме. Стороны обсудили укрепление торгово-экономических связей.

Президент Ирана прибыл в Турцию на пятый трехсторонний саммит глав старн — гарантов Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии.

Ожидается, что президенты России, Турции и Ирана на саммите по сирийскому урегулированию в Анкаре подробно обсудят ситуацию в Идлибе и на северо-востоке Сирии, а по итогам примут совместное заявление.

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