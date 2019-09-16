16 сент. 2019 г., 20:18
Journalist ID: 2177
News Code: 83478244
0 Persons

Рухани и Путин провели переговоры в Анкаре

Рухани и Путин провели переговоры в Анкаре

Тегеран, 16 сентября. ИРНА — Президенты Ирана и России Хасан Рухани и Владимир Путин провели переговоры в Анкаре на полях трехстороннего саммита по Сирии.

Переговоры президентов Ирана и России прошли в закрытом режиме.
Президент Ирана прибыл в Турцию на пятый трехсторонний саммит глав старн — гарантов Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии.
Ранее Рухни провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили укрепление торгово-экономических связей.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Хасан Рухани на саммите по сирийскому урегулированию, который пройдет 16 сентября в Анкаре, подробно обсудят ситуацию в Идлибе и на северо-востоке Сирии, а по итогам примут совместное заявление.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9409

Your Comment

You are replying to: .
9 + 4 =