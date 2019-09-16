Рухани и Путин провели переговоры в Анкаре

Переговоры президентов Ирана и России прошли в закрытом режиме.

Президент Ирана прибыл в Турцию на пятый трехсторонний саммит глав старн — гарантов Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии.

Ранее Рухни провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили укрепление торгово-экономических связей.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Хасан Рухани на саммите по сирийскому урегулированию, который пройдет 16 сентября в Анкаре, подробно обсудят ситуацию в Идлибе и на северо-востоке Сирии, а по итогам примут совместное заявление.

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