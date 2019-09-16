Рухани и Эрдоган обсудили торгово-экономическое сотрудничество

"В ходе переговоров были обсуждены пути увеличения объема товарооборота между двумя странами, в частности были подчёркнуты вопросы расширения двустороннего сотрудничества в банковской сфере двух стран, а также добиться увеличения доли расчетов национальных валют, которая в настоящее время составляет около 34%", написал Хеммати на своей странице в Instagram.

Президенты Ирана и Турции встретились в президентском комплексе Чанкая в Анкаре, где в понедельник стартовал саммит по урегулированию ситуации в Сирии.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Хасан Рухани на саммите по сирийскому урегулированию, который пройдет 16 сентября в Анкаре, подробно обсудят ситуацию в Идлибе и на северо-востоке Сирии, а по итогам примут совместное заявление.

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