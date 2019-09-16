16 сент. 2019 г., 16:32
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News Code: 83477958
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Иранец обыграл олимпийского чемпиона на чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане

Иранец обыграл олимпийского чемпиона на чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане

Тегеран, 16 сентября, ИРНА – Борец вольного стиля из Ирана Мохаммад Али Гераи в весовой категории 77 кг в первом матче обыграл олимпийского чемпиона Ким Хён У на чемпионатее мира по борьбе в столице Казахстана.

Чемпионат мира по греко-римской, вольной и женской борьбе проходит с 14 по 22 сентября в столице Нур-Султана. Порядка тысячи спортсменов из 105 государств борются за олимпийские лицензии. В казахстанской столице разыграют 108 олимпийских квот, борцы, которые заберут с первого по шестое места, автоматически отправятся покорять Олимпиаду в 2020 году.
Гераи одержал победу над своим соперником со счетом 8:0. Бронзовый призер чемпионата мира в следующем поединке должен бороться с борцом из Азербайджана.
Напомним, в субботу Саид Абдевали в весовой категории 82 кг завоевал бронзовую медаль на турнире.

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