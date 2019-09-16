Иранец обыграл олимпийского чемпиона на чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане

Чемпионат мира по греко-римской, вольной и женской борьбе проходит с 14 по 22 сентября в столице Нур-Султана. Порядка тысячи спортсменов из 105 государств борются за олимпийские лицензии. В казахстанской столице разыграют 108 олимпийских квот, борцы, которые заберут с первого по шестое места, автоматически отправятся покорять Олимпиаду в 2020 году.

Гераи одержал победу над своим соперником со счетом 8:0. Бронзовый призер чемпионата мира в следующем поединке должен бороться с борцом из Азербайджана.

Напомним, в субботу Саид Абдевали в весовой категории 82 кг завоевал бронзовую медаль на турнире.

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