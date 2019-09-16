Глава ОАЭИ: незаконные санкции США ставят под угрозу успехи дипломатии

"Исламская Республика Иран преследует разумные цели для развития своей мирной ядерной программы и использования ядерных технологий в областях производства энергии, здравоохранения и сельского хозяйства. Страна достигла прогресса и успеха в этом отношении. Исламская Республика также приветствует взаимодействие с заинтересованными партнерами на основе своих обширных возможностей", - отметил он.

"Среди всех государств-членов существует единое мнение о том, что ядерная сделка является настоящей вехой в истории многосторонности и важным международным достижением. С этой целью международное сообщество должно осудить и отвергнуть разрушительное поведение Соединенных Штатов Америки и преследование их правительством экономического терроризма против других стран", - добавил он.

Салехи в воскресенье прибыл в Вену, Австрия, в штаб-квартиру Международного агентства по атомной энергии для участия в 63-й ежегодной Генеральной конференции.

60-я ежегодная Генеральная конференция Агентства состоится 16–20 сентября в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене. Во встрече приняли участие высокопоставленные чиновники и представители государств-членов Агентства.

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