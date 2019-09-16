Иран возглавил список крупнейших экспортеров в Ирак

По оценкам в первой половине этого года, Иран остался среди конкурентов с самой большой долей рынка Ирака в 10 млрд. долларов в прошлом году и намерен увеличить эту сумму до 20 млрд. долларов в соответствии с предстоящими планами и соглашениями двух стран.

Исламская Республика Иран в настоящее время является основным поставщиком продуктов рынка Ирака, экспортируя все виды товаров и продуктов питания, сельскохозяйственные, промышленные, технические и инженерные услуги, а также газ и электричество.

Отвечая на вопрос корреспондента ИРНА, торговый атташе Ирана в Ираке Насер Бехзади указал на тенденцию роста экономической активности различных стран в Ираке в течение прошлого года и отметил, что в основном, 20 стран являются главыми игроками на рынке Ирака, главным образом они следуют организованным усилиям по завоеванию доли рынка.

"Эти страны делятся на три группы. Страны, которые приобрели в среднем 20% доли рынка Ирака за последние два года, включая Иран, Турцию и Китай, на которые в настоящее время приходится примерно 60% доли сотрудничества с Ираком по обеспечению товаров и предоставлению услуг", - сказал он.

"Такие страны, как Кувейт, Иордания, Саудовская Аравия, ОАЭ с долей менее 10%, и Индия, США, Южная Корея, Япония, Германия и Сирия, на долю которых приходится от 5% до 10% иракского рынка, составляют следующие две группы.

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