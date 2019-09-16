Новый глава INSTEX посетил Иран

В первый день своей поездки Майкл Эрхард Бок посетил Совместную торгово-промышленную палату Ирана и Германии и встретился с представителями иранских и немецких компаний.

В ходе своего визита в Иран новый руководитель INSTEX планирует встретиться с официальными лицами Ирана, включая представителей центрального банка и соответствующей иранской компании по INSTEX (SATMA), чтобы обсудить возможность содействия торговле между двумя странами.

Майкл Бок избран главой Европейского специального финансового механизма 6 сентября этого года. Немецкий дипломат был раньше послом Германии в Колумбии, Египте, Швеции.

28 июня на встрече в Вене страны ЕС подтвердили запуск межбанковского механизма INSTEX, который в теории даст возможность осуществлять расчёты с Ираном в обход американских санкций. Однако пока он включает лишь часть стран ЕС и распространяется на торговлю медикаментами и продовольствием, которые и так не были затронуты ограничительными мерами США. Иран заявил, что для полноценной работы механизма финансовых расчётов INSTEX Евросоюз должен покупать иранскую нефть.

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