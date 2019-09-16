16 сент. 2019 г., 13:28
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Иранский короткометражный фильм будет показан на фестивале "Ноль Плюс" в России

Иранский короткометражный фильм будет показан на фестивале "Ноль Плюс" в России

Санандадж, 16 сентября, ИРНА - Короткометражный фильм "Подарок" иранского режиссера Бахтияра Халили попал на 6-й международный фестиваль детского и юношеского кино в России.

Миссия кинофестиваля "Ноль Плюс" состоит в том, чтобы обеспечить доступ детей, подростков, семей к фильмам и мультфильмам со всего мира, направленным на развитие человека, транслирующим общечеловеческие ценности: дружба, семья, труд, творчество, образование и др.; акцентирующим лучшие человеческие качества: доброта, дружелюбие, забота, взаимоуважение, юмор и др. Акцент делается на обучение осмысленному кинопросмотру: анализу увиденного, определению ценностного содержания, выявлению зрителем главного и актуального для него.

Фестиваль пройдет 30 сентября по 6 октября в России.

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