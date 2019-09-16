Иран выразил готовность экспортировать медицинское оборудование и технологии в Индонезию

"Иран может передать свои фармацевтические и медицинские технологии в Индонезию по низкой цене и с высоким качеством, что расширит сотрудничество между двумя странами", сказал Саттари Сорна Саттари на встрече с министром здравоохранения Индонезии Нилой Фарид Моелоком.

Министр здравоохранения Индонезии также в свою очередь, ссылаясь на хороший прогресс Ирана в различных областях науки, сказала, что "цель нашего визита в Иран состоит в том, чтобы следить за прогрессом соглашений, подписанных между двумя странами за последние годы".

По ее словам, Индонезия готова принять передовую нанотехнологию Ирана в области здравоохранения.

На встрече было подписано соглашение между двумя индонезийскими и иранскими компаниями о передаче технологии производства вакцинации, а также об экспорте и передаче технологии нанотехнологических продуктов из Ирана в Индонезию между министерством здравоохранения Индонезии и Управлением по развитию специализированных нанотехнологий Ирана.

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