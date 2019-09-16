16 сент. 2019 г., 13:09
Journalist ID: 2388
News Code: 83477495
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На юге Ирана обнаружено более тонны наркотиков

На юге Ирана обнаружено более тонны наркотиков

Захедан, 16 сентября, ИРНА – 1100 кг наркотиков было изъято полицией провинции Систан и Белуджистан в городе Ираншахр.

Партия наркотиков была изъято в автомобиле и контрабандисты были арестованы.

Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.

Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.

Ирана также несёт большую долю человеческих жертв и финансовых потерь в борьбе с наркотиками.

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