Иран заявил, что его внешнеполитическая стратегия заключается в углублении отношений с соседями

По его словам, вчера вечером президент Ирана отправился в Анкару, чтобы участвовать в трехстороннем саммите и встретиться с лидерами России и Турции. Поездка следует накануне переговоров по установлению мира и стабильности в Сирии, а также углублению политических связей между двумя странами по другим региональным вопросам.

"Эти переговоры являются примером для разрешения кризисов, существующих в регионе. Я считаю, что важные страны региона имеют наибольшее право разрешать региональные споры и могут быть эффективными в разрешении кризисов", - сказал он.

"К счастью, наши отношения с Турцией и Россией являются лучшими, и наша главная стратегия во внешней политике заключается в углублении обширных отношений с соседями", - заключил он.

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