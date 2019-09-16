16 сент. 2019 г., 11:12
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News Code: 83477178
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Повестки дня встречи Рухани с Трампом нет: МИД ИРИ

Повестки дня встречи Рухани с Трампом нет: МИД ИРИ

Тегеран, 16 сентября, ИРНА – Указав на некоторые предположения СМИ о встрече иранского президента Хасана Рухани с лидером США Дональдом Трампом в кулуарах заседания генассамблеи ООН в Нью-Йорке, представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил об отсутствии повестки встречи Рухани и Трампа.

"Как уже президент Ирана заявил, встреча не должна ограничиться лишь фотографией, значительные результаты должны получаться", отметил он.
Указав на визит Рухани в Анкару, Мусави на своей еженедельной пресс-конференции заявил: "Сегодня президент примет участие в трехсторонней встрече Ирана, России и Турции по Сирии в Анкаре, мы надеемся, что итоги этого саммита принесут пользу народам региона и Сирии и восстановить мир в эту страну".
**Предложения Ирана для диалога со странами региона пока действительны
"Предложения Ирана для диалога со странами региона в рамках подписания договора о ненападении и создания форума регионального форума пока действительны", заявил Мусави.
Он подчеркнул, что регион принадлежит всем странам региона, и его безопасность зависит от региональных государств, добавив, что присутствие трансрегиональных стран в регионе приведет к опасности.
**Огромные потенциалы Ирана в области оздоровительного туризма
"Кроме исторических и культурных достопримечательностей Ирана, оздоровительный туризм страны благодаря медицинским достижениям очень значителен", заявил Мусави.
Подчеркнув необходимость развития оздоровительного туризма в Иране, он заявил об усилиях министерства иностранных дел для разрешения проблем в этой области.

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