16 сент. 2019 г., 09:53
Journalist ID: 2388
News Code: 83477003
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Иран и Россия обсудили развитие ядерного сотрудничества

Иран и Россия обсудили развитие ядерного сотрудничества

Москва, 16 сентября, И РНА – Глава Агентства по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи в воскресенье вечером встретился с генеральным директором Госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым. Стороны обсудили вопросы развития ядерного сотрудничества.

На встрече, состоявшейся в постоянном представительстве Ирана в Вене, стороны также обсудили развитие двусторонних отношений и взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии.

Салехи в воскресенье прибыл в Вену, Австрия, в штаб-квартиру Международного агентства по атомной энергии для участия в 63-й ежегодной Генеральной конференции.

60-я ежегодная Генеральная конференция Агентства состоится 16–20 сентября в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене. Во встрече примут участие высокопоставленные чиновники и представители государств-членов Агентства.

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