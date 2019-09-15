Рухани назвал незаконным военное присутствие США в Сирии

"Вместо того, чтобы осуждать себя и признавать, что их присутствие в регионе вызывает проблемы, США иногда выдвигают обвинения в адрес стран региона или йеменского народа", сказал Рухани перед вылетом из Тегерана в Анкару, где он примет участие в трехстороннем саммите Иран –Турция – Россия по сирийскому урегулированию.

Иранский президент назвал военное присутствие США в восточном Евфрате незаконным, агрессивным и интервенционистским, которое постоянно нарушает безопасность этого региона.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Хасан Рухани на саммите по сирийскому урегулированию, который пройдет 16 сентября в Анкаре, подробно обсудят ситуацию в Идлибе и на северо-востоке Сирии, а по итогам примут совместное заявление.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409