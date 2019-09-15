Иранский документальный фильм номинирован на премию "Discovery" кинофестиваля Raindance

В документальном фильме рассказывается о совместных усилиях трех сестер Мансуриан, Элахе, Шахрнабу и Сохейла, которые выбрали боевое искусство ушу для достижения успеха в жизни, несмотря на все трудности, с которыми они столкнулись на протяжении своей жизни.

Raindance Film Festival является крупнейшим и самым важным независимым кинофестивалем в Великобритании. Фестиваль демонстрирует полнометражные и короткометражные работы кинематографистов со всего мира для различной аудитории — любителей кино, закупщиков, журналистов, кинематографистов.

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