15 сент. 2019 г., 18:58
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Иранский документальный фильм номинирован на премию "Discovery" кинофестиваля Raindance

Иранский документальный фильм номинирован на премию "Discovery" кинофестиваля Raindance

Тегеран, 15 августа. ИРНА — Документальный фильм иранского режиссера Сахара Мосаеби "Zero to Platform" ("От нуля до пьедестала") рассказывающий о жизни трех иранских сестер-спортсменок, была номинирована на премию "открытие года" лондонского кинофестиваля Raindance.

В документальном фильме рассказывается о совместных усилиях трех сестер Мансуриан, Элахе, Шахрнабу и Сохейла, которые выбрали боевое искусство ушу для достижения успеха в жизни, несмотря на все трудности, с которыми они столкнулись на протяжении своей жизни.

Raindance Film Festival является крупнейшим и самым важным независимым кинофестивалем в Великобритании. Фестиваль демонстрирует полнометражные и короткометражные работы кинематографистов со всего мира для различной аудитории — любителей кино, закупщиков, журналистов, кинематографистов.

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