Ардаканиан сообщил о продлении срока российского кредита на строительство ТЭС «Сирик»

"Дополнительного соглашения о продлении срока российского экспортного госкредита на строительство ТЭС «Сирик» на сумму 1,2 млрд евро между министерством энергетики Ирана и министерством финансов России было подписано в связи с продлением срока реализации проекта", заявил Ардаканиан по итогам встречи с замминистра финансов России Сергеем Сторчаком.

По его словам, ожидается, что работа по реализации проекта начнется в ближайшее 2 месяца.

Договоренность о реализации проекта была достигнута между Президентом Российской Федерации Владимиров Путиным и Президентом Ирана Хасаном Рухани по итогам переговоров в ноябре 2015 года в Тегеране.

Проект ТЭС «Сирик» будет состоять из 4-х энергоблоков общей мощностью 1400 МВт. Проект представляется уникальным как в части климатического исполнения технологических систем, так и с точки зрения высокого коэффициента полезного действия (КПД более 44%).

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