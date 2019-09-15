15 сент. 2019 г., 17:40
Journalist ID: 2177
News Code: 83476498
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Использование предложений Ирана может положить конец войне в Йемене

Использование предложений Ирана может положить конец войне в Йемене

Тегеран, 15 сентября. ИРНА — Не обвинения в адрес Ирана, а использование предложений Тегерана по урегулированию кризиса в Йемене может положить конец войне в стране, считает глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Потерпев неудачу в кампании по "максимальному давлению", госсекретарь США Майк Помпео перешел к "максимальному обману", написал Зариф на своей странице в Twitter.

"США и подконтрольные им государства застряли в Йемене из-за иллюзий о том, что превосходство в вооружении приведет к победе в войне", подчеркнул Зариф.

По его словам, обвинения в адрес Ирана не положат конец катастрофе, в то время как использование предложений Тегерана по урегулированию конфликта в стране от апреля 2015 года и начало межйеменских переговоров, может содействовать завершению внутренней войны в стране.

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