Самые выдающиеся женщины-режиссёры после победы Исламской революции в Иране

В доисламский период в иранском кинематографе присутствовало лишь небольшое число женщин-режиссёров, в том числе Шахла Риахи, имя которой упоминается в исторических источниках как первая иранка-режиссёр. Она является режиссёром фильма «Марджан».



По другой версии, знаменитая иранская поэтесса Форуг Фарохзад с документальным фильмом "Ханейе Сиах" («Чёрный дом») является первой иранской женщиной-режиссёром.



В истории иранского кино есть имя ещё одной женщины-режиссёра по имени Марва Набили. Она создала один фильм до Исламской революции, но к сожалению, в настоящее время версия этой картины не сохранилась.



Пуран Дерахшанде

Пуран Дерахшинде – первая выдающаяся женщина-режиссёр после Исламской революции. Онаначала свою работу в 1986 году, получила свой первый приз в международном кинофестивале Фаджр с картиной "Маленькая птица счастья" за лучший фильм.

Она является членом Американской ассоциации женщин-режиссёров (WIF), американских независимых режиссёров (IFP) и Международного центра детского кино ЮНЕСКО (CIFEJ).

Самые важные её фильмы: "Под дымной крышей", "Вечные дети", "Мокрый сон", "Свеча на ветру" и "Отношение".



Марзие Боруманд





Режиссёр и актриса Марзие Боруманд родилась в 1951 году в Тегеране, училась в Тегеранском университете.

Наиболее важные её работы: "Город мышей", "Алло, Алло, я Джуджу", и "Сладкое варенье".



Рахшан Бани-Этемад

Рахшан Бани Этемад в начале своей карьеры получила свой первый приз на кинофестивале Фаджр с фильмом "Наргес". Её работы были признаны на международных кинофестивалях, и привлекли немало зрителей в Иране.

Она также написала сценарий «Жёлтая канарейка», а затем сняла этот фильм.

Бани Этемад была избрана на 10-м кинофестивале Рассвет лучшим режиссёром после создания фильма "Наргес".Самые важные её фильмы: "Люди", "Истории," "Игра в кровь", "Гилане", "Под кожей города", "Дама ордибехешта", "Синий платок" и "Наргесс".



Тахмине Милани

Когда речь идёт об иранских женщинах-режиссёрах, на ум также сразу приходит имя Тахамине Милани, возможно, потому что она постоянно стремится защищать права женщин в своих фильмах.

Милани родилась в 1960 году в деревне Милан близ северо-западного иранского города Тебриза. Она написала сценарии к таким фильмам, как «Если наступит завтра», «Я люблю тебя, мама» и «Любовь и смерть».

Фильм "Дети развода" Милани получил приз за первый лучший фильм на международном кинофестивале Фаджр.Наиболее важные её фильмы: "Суперзвезда", "Скрытая половина", "2 женщины" и "Дети Развода".

Энсие Шах-Хоссейни



Энсие Шах-Хосейни, которая родилась в 1954 году в городе Горган в северной иранской провинции Голестан, создала военные фильмы. Она является единственным режиссёром среди своих коллег, которая сняла много картин о войне, навязанной Ирану режимом Саддама Хусейна.

Самые важные её фильмы: "Красивее жизни", "Пенальти" и "Добрый вечер, командир".



Манидже Хекмат





Ещё одна женщина-кинорежиссёр Маниже Хекмат родилась в 1962 году в центральном иранском городе Арак, и считается одним из режиссёров первого поколения после Исламской революции в Иране. Её первая работа называется "Зандане Занан" ("Женская тюрьма"), а затем ещё один фильм - "Лалаи" ("Колыбельная").



Тина Пакраван



Тина Пакраван родилась в 1977 году в Тегеране, и начала свою карьеру с кинокритике. Позже она работала в съемочной группе. Затем Пакраван отправилась в Америку и продолжила учёбу в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе по специальности кино.Самые важные её фильмы: "Ханум" ("Дама") и "Инцидент произошёл в полночь".



Наргесс Абьяр

Наргесс Абьяр родилась в Тегеране в 1971 году, окончила учёбу в Тегеранском университете и начала заниматься историей в 1997 году. Эта женщина-режиссёр начала работу в 2005 году, когда её первый фильм "Переулок Мехрабан" получил награду как лучший короткометражный фильм на кинофестивале Сетайеш. "Дыхание", !Траншея 143" и "Когда была полная луна" – её самые успешные работы.



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