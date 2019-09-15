Самые выдающиеся женщины-режиссеры после победы Исламской революции в Иране

В доисламский период в иранском кинематографе присутствовало лишь небольшое число женщин-режиссеров, в том числе Шахла Риахи, одно из имен которых упоминается в исторических источниках как первый иранская женщина-режиссер. Она является режиссером фильма «Марджан».



По другой версии, знаменитый иранский поэт Форуг Фарохзад с документальным фильмом "Ханейе Сиах" («Черный дом») является первой иранской женщиной-режиссером.



В истории иранского кино есть еще имя другой женщины-режиссера по имени Марва Набили. Она создала один фильм до Исламской революции, но к сожалению, в настоящее время нет версии этой картины.



Пуран Дерахшанде





Пуран Дерахшинде – первая выдающаяся женщина-режиссер после исламской революции. Она, которая начала свою работу в 1986 году, получила свой первый приз в международном кинофестивале Фаджр с картиной "Маленькая птица счастья" за лучший фильм.

Она является членом Американской ассоциации женщин-режиссеров (WIF), американских независимых режиссеров (IFP) и Международного центра детского кино ЮНЕСКО (CIFEJ).

Её самые важные фильмы: "Под дымной крышей", "Вечные дети", "Мокрый сон", "Свеча на ветру" и "Отношение".



Марзие Боруманд





Режиссер и актриса Марзие Боруманд родилась в 1951 году в Тегеране, где она училась в Тегеранском университете.

Наиболее важные её работы: Город мышей, Ало Ало Я Джуджу, и Сладкое варенье.



Рахшан Бани-Этемад



Рахшан Бани Этемад в начале своей карьеры получила свой первый приз в кинофестивале Фаджр с фильмом "Наргесс". Её работы были признаны на международных кинофестивалях, и привлекали много зрителей в Иране.

Она также написала сценарию «Желтая канарейка», а затем сняла этот фильм.

Бани Этемад была избрана на 10-м кинофестивале «Рассвет» лучшим режиссером после фильма "Наргесс".

Ее самые важные фильмы: Люди, Истории, Игра в кровь, Гилане, Под кожей города, Дама Ордибехешта, Синий платок и Наргесс.



Тахмине Милани





Когда речь идет об иранских женщинах-режиссерах, на ум сразу приходит имя Тахамине Мелани, возможно, потому, что она постоянно стремится защищать права женщин в своих фильмах.

Милани родилась в 1960 году в деревне Милан в северо-западном городе Тебриз. Она начала писать такие сценарии, как «Если наступит завтра», «Я люблю тебя, мама» и «Любовь и смерть».

Фильм "Дети развода" Милани получила приз за первый лучший фильм в международном кинофестивале Фаджр.

Её наиболее важные фильмы: Суперзвезда, Скрытая половина, 2 женщины и Дети Развода.



Энсие Шах-Хоссейни



Энсие Шах-Хоссейни, которая родилась в 1954 году в городе Горган в северной провинции Голестан, создает военные фильмы. Она является единственным режиссером среди своих коллег, которая сняла много картин о войне, навязанной Ирану режимом Саддама.

Её самые важные фильмы: "Красивее жизни", "Панальти" и "Добрый вечер, командир".



Манидже Хекмат





Она родилась в 1962 году в центральном городе Арак, и считается одним из режиссеров первого поколения после Исламской революции в Иране. Её первая работа называется Зендан-э Занан (Женская тюрьма), а затем Лалаи.



Тина Пакраван



Она родилась в 1977 году в Тегеране, и начала свою карьеру критикой в Иране. Позже она работала в съемочной группе.

Затем Пакраван отправилась в Америку и продолжила учебу в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе в специальности кино.

Самые важные её фильмы: "Ханум" (Дама) и "Инцидент произошел в полночь".



Наргесс Абьяр



Абьяр родилась в Тегеране в 1971 году, окончила учебу в Тегеранском университете и начала писать историю в 1997 году.

Этот иранский режиссер начала работу в 2005 году, когда её первый фильм "Переулок Мехрабан" получила награду за лучший короткометражный фильм на кинофестивале Сетайеш.

Дыхание, Траншея 143 и Когда была полная луна – её самые успешные работы.



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