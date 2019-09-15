Иранец выиграл серебро на этапе Гран-при по тхэквондо в Японии

Иранский спортсмен в своем первом матче обыграл соперника из Хорватии со счетом 19:7. После того, что турецкий тхэквондист вышел из игры, Хадипур вышел в третий этап турнира.

Он одержал победу над австралийским соперником Сафваном Халилом в третьем матче со счетом 12:5.

Хадипур в полуфинале обыграл испанского тхэквондиста со счетом 19:5, и вышел в финал, где он уступил южнокорейскому сопернику со счетом 14:22.

Напомним, что 13 сентября в финале весовой категории до 68 кг у мужчин иранец Мирхашем Хоссейни победил британца Кристиана Макнейша и занял первое место. Бронзовыми призерами стали южнокореец Ли Дэ Хун и Понтес.

Соревнования завершатся 15 сентября.

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