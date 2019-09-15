Иранки вскоре смогут присутствовать на футбольных стадионах

По его словам, присутствие иранских женщин на стадионах требует подготовки инфраструктуры, включая отдельные входы, проходы, сиденья и специальные услуги социального обеспечения для женщин, которые готовятся на всех основных стадионах страны по приказу министра по делам молодёжи и спорта при сотрудничестве правительственных органов.
"Не можно игнорировать право женщин на присутствие на стадионах. Это одно из известных прав в сфере футбола во всём мире. Мы считаем, что нельзя лишать женщин, составляющих половину общества, этого права", отметил он.
Планируется, что уже 10 октября женщины смогут присутствовать на стадионе Азади, где мужская сборная Ирана по футболу сыграет с командой Камбоджи.
Иранские женщины также в прошлом году смотрели матч Иран-Боливия, на котором иранцы обыграли Боливию со счётом 2:1.
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Махабад, 15 сентября, ИРНА – Заместитель президента Ирана по парламентским вопросам Хосейн Алии Амири в воскресенье сообщил, что правительство подготовило почву для того, чтобы иранки могли присутствовать на стадионах.
По его словам, присутствие иранских женщин на стадионах требует подготовки инфраструктуры, включая отдельные входы, проходы, сиденья и специальные услуги социального обеспечения для женщин, которые готовятся на всех основных стадионах страны по приказу министра по делам молодёжи и спорта при сотрудничестве правительственных органов.
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