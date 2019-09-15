15 сент. 2019 г., 11:04
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Иранец занял третье место в "Мистер Олимпия 2019"

Иранец занял третье место в "Мистер Олимпия 2019"

Тегеран, 15 сентября, ИРНА — Перспективный иранский атлет Хади Чупан в первые в истории физкультуры Ирана занял третье место и получил бронзу.

Впервые за пять лет получил въездную визу в Соединённые Штаты Америки перспективный иранский атлет Хади Чупан, который заработал в этом году сразу две квалификации - в открытую весовую категорию и в более легкую 212 lb. При этом он в открытой категории занял третье место. Тренирует 32-летнего атлета известный гуру Хани Рэмбод (Hany Rambod).

Брэндон Карри и Уильям Бона также соответственно заняли первое и второе места.

Хади Чупан выиграл Ванкувер PRO в ОТКРЫТОЙ категории.

Ранее Байтоллах Аббаспур из Ирана в 2013 году на этих соревнованиях занял 17-е место.

Мистер Олимпия — самое значимое международное соревнование по культуризму, проводимое под эгидой Международной федерации бодибилдинга (англ. International Federation of Bodybuilding, IFBB).

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