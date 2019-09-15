15 сент. 2019 г., 11:03
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News Code: 83475755
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Иранец впервые вышел в третий раунд ЧМ по шахматам

Иранец впервые вышел в третий раунд ЧМ по шахматам

Тегеран, 15 сентября, ИРНА – Иранскому шахматисту Алирезе Фируздже впервые удалось выйти в третий раунд чемпионата мира в Ханты-Мансийске.

Второй матч Фирузджи во втором раунде турнира завершился победой против российского гроссмейстера Даниила Дубова.
Другие представители Ирана Пархам Магсудлу и Мохаммад Амин Табатабаи сыграли вничью против соперников из Армении и США.
Призовой фонд соревнований составляет более 1,6 миллиона долларов.


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